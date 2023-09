POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung

Lippstadt (ots) - Am gestrigen Mittwoch um 18:18 Uhr kam es in der Straße "Weingarten" in Lippstadt zu einer außergewöhnlichen "Begegnung" der Polizei mit einem E-Scooter Fahrer. Der Reihe nach: Ein 31-jähriger Lippstädter fährt in der Straße "Weingarten", ohne auf den Verkehr zu achten, mit seinem E-Scooter vom Gehweg auf die Straße. Glück, dass ein Fahrzeugführer noch rechtzeitig ausweichen und so einen ...

