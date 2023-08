Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrraddiebstahl

Wittlich (ots)

Im Tatzeitraum 20.08.2023 bis 21.08.2023 wurde in der Burgstraße in Wittlich ein Mountainbike des Herstellers Cube entwendet. Das Mountainbike wurde durch die Geschädigte in der Nähe der dortigen Metzgerei in einem Fahrradständer abgestellt und dann verschlossen. Durch bislang Unbekannte wurde das Fahrrad sodann im o.g. Zeitraum entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der hiesigen Dienststelle, unter 06571/9260, zu melden.

