POL-ESW: Pressebericht vom 15.05.24

Auffahrunfall

Um 16:12 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 46-Jähriger aus Heilgenstadt die Niederhoner Straße in Eschwege stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 32 musste der 46-Jährige verkehrsbedingt abbremsen, was der nachfolgende 26-Jährige aus Weißenborn zu spät bemerkte und mit seinem Pkw auffuhr. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

Mit E-Bike gestürzt

Um 13:20 Uhr befuhr gestern in der Mittagszeit ein 65-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem E-Bike die Leipziger Straße in Meinhard-Frieda. Beim Überfahren einer Bordsteinkante, um auf den Radweg einzufahren, stürzte der 65-Jährige mit seinem Rad. Die nachfolgende 59-Jährige aus Hessisch Lichtenau konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stürzte über den am Boden liegenden 65-Jährigen. Beide wurden leicht verletzt und nach ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Unfall beim Ausparken

Um 16:00 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag eine 29-Jährige aus Eschwege auf einem Parkplatz in der Straße "Am Kirchplatz" in Waldkappel-Bischhausen auszuparken. Dabei beschädigte sie einen geparkten Pkw Seat, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand.

Unfallflucht

Zwischen 08:54 Uhr und 12:04 Uhr wurde am gestrigen Vormittag ein blauer Pkw Skoda, der auf einem öffentlichen Parkplatz vor der Friedrich-Wilhelm-Straße 19 in Eschwege geparkt war an der Beifahrertür beschädigt. Vermutlich wurde der Schaden beim Öffnen der Tür verursacht. Der Verursacher fuhr anschließend davon, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Pkw

Um 21:16 Uhr ereignete sich am gestrigen Abend in der Hindenburgstraße in Waldkappel in Höhe der dortigen Pizzeria eine Sachbeschädigung an einem Pkw. Dabei konnte ein 26-Jähriger aus Waldkappel vorläufig festgenommen werden, als er in einen Reifen eines Pkws einstach. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 150 EUR.

Wildunfall

Mit einem Wildschwein kollidierte vergangene Nacht, um 01:21 Uhr, eine 38-Jährige Pkw-Fahrerin aus Waldkappel, die auf der L 3334 zwischen Harmuthsachsen und Rodebach unterwegs war. Das Tier lief anschließend weiter; am Pkw entstand in Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Polizei Sontra

Pkw-Aufbruch

Zwischen dem 11.05.24 und dem 14.05.24, 14:35 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Bahnhofs in Sontra in einen Pkw Toyota eingebrochen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Cabriolet, dessen Stoffverdeck durch unbekannte Täter aufgeschlitzt wurde. Aus dem Fahrzeug wurde dann ein Rucksack entwendet, in dem sich überwiegend Sportbekleidung befand. Der Gesamtschaden wird mit ca. 1600 EUR angegeben. Hinweise: 05653/97660.

Wildunfall

Um 04:45 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Eisenach die L 3251 zwischen Wommen und der thüringischen Landesgrenze. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend verletzt davon lief. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Um 16:25 Uhr parkte gestern Nachmittag eine 33-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz des Herkules-Marktes in Witzenhausen. Während sie noch in ihrem Auto saß, bemerkte sie plötzlich einen Anstoß im Heckbereich ihres Fahrzeuges. Im Rückspiegel erkannte sie noch einen Pkw Mercedes, in dem ein älterer Herr saß, der sich vom Parkplatz entfernte, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Hinweise: 05542/93040.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am gestrigen Dienstag, um 14:30 Uhr im Bereich Gartenstraße / Domkestraße in Witzenhausen. Beim Wenden mit einem Pkw beschädigte ein 34-Jähriger aus Witzenhausen einen geparkten Pkw Nissan, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Anschließend fuhr der 34-Jährige weiter, konnte aber aufgrund von Zeugenhinweisen schnell ermittelt werden.

Diebstahl von Handy

Am gestrigen Dienstag wurde in der Walburger Straße in Witzenhausen ein Mobiltelefon der Marke "Samsung Galaxy A 35" entwendet. Zwischen 14:00 Uhr und 14:15 Uhr holte die Geschädigte ihr Kind aus dem dortigen Kindergarten ab, ließ dabei aber ihre Handtasche am Kinderwagen hängen, den sie vor dem Gebäude abstellte. Diese Gelegenheit nutzte ein unbekannter Täter, um das Handy aus der unbeaufsichtigten Handtasche zu stehlen. Schaden: ca. 250 EUR. Hinweise: 05542/93040

