Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240501.2 Dägeling: Einbruch in Bäckereifiliale - Zeugen gesucht

Dägeling (ots)

Vom 30.04.2024 bis zum 01.05.2024 ist es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Bäckereifiliale gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Zwischen dem 30.04.2024, 17:45 Uhr bis 01.05.2024, 06:25 Uhr brachen Unbekannte in eine Bäckereifiliale am Kaddenbusch ein. Die Täter gelangten nach dem Aufhebeln einer ins Rolltor eingelassenen Tür ins Gebäudeinnere. Hier brachen sie weitere Türen unterschiedlicher Räume auf. Die Langfinger erbeuteten neben einem Tresor, in welchem die Tageseinnahmen gelagerten, noch das Wechselgeld aus den Kassen und mehrere Fahrzeugschlüssel von Fahrzeugen der Bäckerei. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. Am Tatort sicherte die Kriminalpolizei Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Zeugen sollten sich bei der Itzehoer Kripo unter 04821 - 6020 melden.

Jochen Zimmermann

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell