Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 17.05.2024

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Eine 73-Jährige aus Kassel parkte am Mittwoch um 13:00 Uhr ihren Pkw im Langenhainer Weg in Eschwege. Als sie um 16:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie Beschädigungen am Fahrzeugheck fest, die später mit 1.500 EUR beziffert wurden. Eine Verursacherin bzw. ein Verursacher gab sich nicht zu erkennen, hinterließ auch keine Nachricht und kam somit den Pflichten eines Unfallbeteiligten nicht nach. Hinweise bitte an die Polizeistation Eschwege unter 05651 925-0.

Fahrzeug nicht gesichert und weggerollt

1.000 EUR Sachschaden entstand gestern um 13:26 Uhr bei einem Unfall in Meinhard-Frieda, nachdem ein 53-Jähriger aus Meinhard sein Fahrzeug nicht gegen Wegrollen sicherte. Das Fahrzeug rollte gegen das geparkte Fahrzeug eines Eschweger Abschleppdienstes.

Abgelenkt und Portemonnaie entwendet

Beim Einkaufen im Eschweger Aldi-Markt in der Niederhoner Straße wurde gestern eine 62-Jährige aus Witzenhausen zwischen 12:00 und 12:30 Uhr Opfer eines Diebstahls. Im Ladengeschäft wurde sie von einer weiblichen Person angesprochen und nach Produkten und Preisen gefragt. Später an der Kasse stellte die Witzenhäuserin fest, dass der Reißverschluss ihrer am Rollator hängenden Tasche halb geöffnet war und das Portemonnaie fehlte. Neben diversen Dokumenten befanden sich 40,00 EUR Bargeld in der Geldbörse. Die unbekannte Täterin kann wie folgt beschrieben werden:

- 30 bis 40 Jahre alt - ca. 170 cm groß - schmale Figur - normale helle Hautfarbe - sprach mit ausländischem Akzent - glatte schwarze Haare bis auf Schultern - keine Brille - bekleidet mit weinroter Jacke

Hinweise bitte an die Polizeistation Eschwege unter 05651 925-0.

Polizei Hessisch-Lichtenau

Wildunfälle

Eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Nieste befuhr am gestrigen Donnerstag um 21:22 Uhr die Straße "Auf der Insel" in der Ortslage von Trubenhausen aus Richtung Weißenbach kommend. Direkt hinter dem Ortsschild lief ein Reh auf die Straße und prallte mit dem Fahrzeug zusammen. Das Reh verendete an der Unfallstelle, am PKW entstand Sachschaden i.H.v. 500 EUR.

Um 22:35 Uhr kam es zu einem weiteren Wildunfall, bei dem eine 56-Jährige aus Großalmerode mit ihrem Pkw die B461 von Witzenhausen in Richtung Trubenhausen fuhr und dort mit einem querenden Wildschwein kollidierte. Schaden: 1.500 EUR.

Polizei Sontra

Unfall mit E-Scooter

Ein 42-Jähriger aus Gerstungen (Wartburgkreis) befuhr gestern um 22:40 Uhr die K28 von Sontra kommend in Richtung Ulfen mit einem E-Scooter. An der Einmündung K28/ B400 geriet er beim Abbiegen ins Rutschen und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der E-Scooter wurde wegen des Verdachts, dass dieser schneller als 25 km/h fährt, sichergestellt.

Wildunfall

Um 04:55 Uhr befuhr am heutigen Freitag eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus Erfurt die L3247 zwischen Herleshausen und Frauenborn. Dort lief ein Reh über die Fahrbahn, dem die 42-Jährige nicht mehr ausweichen konnte. Sie konnte an ihrem Fahrzeug keinen Schaden feststellen. Der verständigte Jagdpächter hält Nachschau.

Pressestelle PD Werra-Meißner, PHK Loll

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell