Polizei Hagen

POL-HA: Spiegel touchiert und von der Unfallstelle geflüchtet

Hagen-Eilpe (ots)

In der Straßburger Straße touchierte ein 91-Jähriger am Donnerstag (09.05.) gegen 20 Uhr mit seinem Skoda ein geparktes Auto und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Hagener traf mit seinem Auto den linken Außenspiegel eines BMW und fuhr in Richtung In der Welle davon. Eine Zeugin verständigte die Polizei und konnte Angaben zum flüchtigen Auto machen. Polizisten suchten die Anschrift des Mannes auf und trafen dort auf den Senior. Er gab an ein Ruckeln wahrgenommen zu haben, habe sich jedoch nichts dabei gedacht. Erst an seiner Wohnanschrift habe er den beschädigten Außenspiegel festgestellt. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell