Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer stürzt bei Bremsmanöver

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Donnerstag (09.05) verletzte sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall an der Einmündung Weststraße/Vossacker. Um 12.55 Uhr war der 45-Jährige mit seiner Honda in Richtung Wetter unterwegs und nutzte dafür die Abbiegespur. Er befand sich hinter dem Ford eines 54-jährigen Hageners, der ebenfalls links abbiegen wollte. Der Autofahrer bremste hinter dem Einmündungsbereich stark ab. Er gab bei der Unfallaufnahme an, dass sich Kinder auf dem Gehweg befanden, die augenscheinlich die Straße überqueren wollten. Der Motorradfahrer schilderte, nicht mehr die Möglichkeit gehabt zu haben, hinter dem vorausfahrenden Fahrzeug zum Stehen zu kommen und sei daraufhin gestürzt. Er zog sich leichte Verletzungen zu, benötigte jedoch keinen Rettungswagen. Der Mann wollte bei Bedarf eigenständig einen Arzt aufsuchen. (arn)

