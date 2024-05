Polizei Hagen

POL-HA: Mann flüchtet nach Unfall - Beifahrer und Halter geben an, Fahrer nicht zu kennen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Kurz vor Mitternacht flüchtete ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstag (07.05.) von einer Unfallstelle. Eine 37-Jährige habe nach eigenen Angaben mit ihrem Audi an der Haltestelle "Hohenlimburg Bahnhof" in Fahrtrichtung Preinstraße gestanden, um ihr Handy im Auto zu laden. Plötzlich sei ein anderer Audi A5 in ihr Fahrzeug gefahren und geflüchtet. Die Dortmunderin folgte dem Auto bis zur Preinstraße. Hier stellte der Fahrer das Auto ab und lief zu Fuß in Richtung Stennertstraße davon.

Sein Beifahrer sei anschließend ausgestiegen und teilte der 37-Jährigen mit, dass der Fahrer "dringend wegmüsse". Die Frau verständigte die Polizei. Der 34-jährige Beifahrer gab gegenüber den Beamten immer wieder an, dass er den flüchtigen Fahrzeugführer nicht kenne und keine Angaben zu ihm machen könne.

Die Polizisten suchten die Anschrift des Halters des Audi A 5 auf. Der 32-jährige Besitzer des Autos gab mehrfach an nicht zu wissen, wer sein Fahrzeug gefahren habe. Die Beamten stellten den Audi des Mannes sicher. Die Dortmunderin konnte angeben, dass der flüchtige Fahrer blonde Haare habe und etwa 1,80m groß sei. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (arn)

