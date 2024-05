POL-HA: Autofahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs - Mann gibt falsche Personalien bei Verkehrskontrolle an

Hagen-Vorhalle (ots) - Bislang unbekannte Täter zerstachen in dem Zeitraum zwischen Montagabend (06.05.2024) und Dienstagmorgen alle vier Reifen an dem Auto einer 45-jährigen Frau in Vorhalle. Als die Frau am Dienstag, gegen 05.20 Uhr, zu Ihrem grauen Opel ging, den sie am Abend zuvor auf einem Parkplatz an der Johann-Gottlieb-Fichte-Straße abgestellt hatte, bemerkte sie die vier luftleeren Reifen. Die Polizeibeamten ...

mehr