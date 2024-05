Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 21.05.24 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Unfall beim Einfahren

Um 09:55 Uhr beabsichtigte heute Morgen eine 53-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw von einem Grundstück in Sontra-Weißenborn auf die Straße "Am Hollstein" rückwärts einzufahren. Dabei übersah sie den dort fahrenden Pkw, der von einem 35-Jährigen aus Sontra gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung am Pkw

Wie heute angezeigt wurde, ereignete sich am vergangenen Freitag, 17.05.24, in der Gartenstraße in Witzenhausen eine Sachbeschädigung an einem Pkw. Zwischen 07:38 Uhr und 13:08 Uhr wurde ein am Fahrbahnrand geparkter BMW X 3 auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Unbekannte zerkratztem sowohl die hintere Tür als auch die Fahrertür, wodurch ein Sachschaden von ca. 4000 EUR entstand. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell