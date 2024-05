POL-ESW: Pressebericht vom 21.05.24

Polizei Eschwege

Unfall beim Ausparken

Um 18:18 Uhr beabsichtigten gestern Abend in der Straße "Am Kleinen Wehr" in Eschwege ein 31-Jähriger aus Plön und eine 43-jährige Eschwegerin mit ihren Autos gleichzeitig rückwärts auszuparken. Die Sicht war durch einen ordnungsgemäß geparkten Kleinbus eingeschränkt, so dass es zum Zusammenstoß beider Autos kam. Der Sachschaden wird mit ca. 6000 EUR angegeben.

Einbruch in Gebrauchtwarenzentrum

Um 23:30 Uhr drangen gestern Abend unbekannte Täter in das Gebrauchtwarenzentrum im Eschenweg in Eschwege ein. Zunächst wurde ein Zaun aufgeschnitten, um auf das Gelände zu gelangen. Über ein Fenster gelangten der oder die Täter in das Gebäude, wo eine Bürotür aufgehebelt wurde. Bei dem Einbruch wurde der Alarm ausgelöst, worauf die weitere Tatausführung augenscheinlich abgebrochen wurde. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl von zwei Pedelecs

Um 07:30 Uhr stellte heute Morgen der Eigentümer zweier Pedelecs fest, dass diese über Nacht in der Straße "Am Steinborn" in Bad Sooden-Allendorf entwendet wurden. Der Geschädigte hatte am gestrigen Nachmittag, gegen 15:00 Uhr, die Räder auf dem Fahrradträger seines Pkws montiert. Bei den entwendeten Rädern handelt es sich um: 1. Rad: Pedelec der Marke "Cube", Modell "Reaction Hayvird SLT; Farbe: grau 2. Rad: Pedelec der Marke "Liv", Modell "Vall-E+"; Farbe: silber Der Schaden wird mit ca. 8000 EUR angegeben. Hinweise: 05652/9279430.

Diebstahl von Werbeartikel der HNA

Aus dem Werbepavillion der HNA, der während des Brunnenfestes im Kurpark in Bad Sooden-Allendorf aufgestellt war, wurden in der Nacht vom 19./20.05.24 die Werbeartikel entwendet. Der oder die unbekannten Täter lösten hierzu die Klettverschlüsse des Zeltes und entwendeten sämtliche Werbeartikel der HNA. Zudem wurde noch ein iPad, das gesondert gegen Diebstahl gesichert war, gestohlen. Der Schaden wird mit ca. 600 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Körperverletzung

Zu einer wechselseitigen Körperverletzung kam es am gestrigen Pfingstmontag in der Mittagszeit im "Westring" in Eschwege. Beteiligt war ein 33-Jähriger aus Eschwege und zwei 14-Jährige aus Eschwege, die sich zunächst verbal stritten. Über den weiteren Verlauf gehen die Meinungen der Beteiligten auseinander. Der 33-Jährige soll nach seinen Angaben von den 14-Jährigen gegen den Kopf und auf dem Boden liegend nochmal ins Gesicht getreten worden sein. In der anderen Version soll der 33-Jährige einen der 14-Jährigen in den "Schwitzkasten" genommen und den anderen 14-Jährigen gegen das Bein getreten haben, als dieser dem anderen 14-Jährigen zur Hilfe kommen wollte. Zeugenhinweise: 05651/9250.

Jagdwilderei

Wegen Jagdwilderei ermittelt die Polizei in Eschwege nachdem in der Gemarkung von Vierbach "Vor dem Stoße" der Kadaver eines Rehbocks aufgefunden wurde. Der zuständige Jagdpächter gab an, dass der Rehbock eine Schusswunde aufwies, die auf die Nutzung eines Kleinkalibers hinweist. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfall beim Überholen

Um 16:12 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 55-Jähriger aus Kevelar die B 400 zwischen Krauthausen und Breitau. Trotz Überholverbotes scherte er mit seinem Pkw aus, um den vorausfahrenden Pkw, der von einem 59-Jährigen aus Sparneck gefahren wurde, zu überholen. Beim Wiedereinscheren schnitt der 55-Jährige den Pkw des 59-Jährigen, so dass dieser abbremsen und ausweichen musste. Dadurch touchierte er mit dem Auto die Leitplanke, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

