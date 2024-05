Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 22.05.24

Eschwege (ots)

Unfall beim Ausparken

Um 08:02 Uhr befuhr gestern Morgen eine 26-Jährige aus Niederaula mit ihrem Pkw die Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege in Richtung Max-Woelm-Straße. Im Kreuzungsbereich zur Schillerstraße missachtete ein anderer Pkw-Fahrer die Vorfahrt der 26-Jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß beider Autos kam. Dadurch wurde die 26-Jährige leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in das Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Unfall im Begegnungsverkehr

Um 07:15 Uhr befuhr ein 32-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Pkw die L 3239 zwischen Kammerbach und Dudenrode. Ihm entgegen kam ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Autos im Bereich der Außenspiegel, wobei auch die Fahrertüren beschädigt wurden. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Pkw-Diebstahl

Um 01:40 Uhr begaben sich vergangene Nacht zwei unbekannte Personen auf ein Anwesen im Mecklenburger Weg in Reichensachsen. Offensichtlich wurden dann die Daten des Fahrzeugschlüssels (Keyless-Go) mit einem Empfänger ausgelesen und kopiert, um anschließend den Pkw zu öffnen und mit diesem davon zu fahren. Bei dem Auto handelt es sich um einen Audi A4 Avant mit dem amtl. Kennzeichen "ESW-CK 74". Der Schaden wird mit ca. 10.000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl von Smartphone

Während der kurzen Abwesenheit des 45-Jährigen Fahrers eines Mercedes Sprinter wurde diesem am gestrigen Nachmittag das Smartphone aus dem Fahrzeug entwendet. Um kurz nach 16:00 Uhr hatte er den Sprinter in der Reichensächser Straße in Eschwege abgestellt, jedoch nicht verschlossen. Dies nutzte ein unbekannter Täter, um sich das Smartphone der Marke "Samsung Galaxy S 22 Ultra" widerrechtlich anzueignen. Schaden: ca. 850 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Fenster

Um 15:50 Uhr wurden am gestrigen Dienstagnachmittag zwei junge Tatverdächtige durch Zeugen festgehalten, als sie mit Steinen auf die Fensterscheiben des ehemaligen Max-Woelm-Gebäudes warfen und die Verglasung beschädigten. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR. Bei den zwei Festgehaltenen handelt es sich um Kinder aus Eschwege im Alter von 12 und 13 Jahren.

Polizei Sontra

Über Besen gefahren

Um 16:46 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 54-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw die Bergstraße in Sontra. Im Bereich einer Baustelle (Glasfaserausbau) hatte einer der Arbeiter den Besen auf der Fahrbahn liegen gelassen, der beim Überfahren gegen das Auto geschleudert wurde und dieses dadurch leicht beschädigte. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfallflucht

Um 09:05 Uhr befuhr heute Morgen ein 64-Jähriger aus Staufenberg mit einem Sattelzug die Schnellröder Straße in Retterode in Richtung Hessisch Lichtenau. Dabei kam ihm ein Sattelzug entgegen, der trotz der engen Ortsdurchfahrt nicht weit genug rechts fuhr. Dadurch touchierten sich beide Zugmaschinen jeweils mit den Außenspiegeln, wodurch Sachschaden von ca. 200 EUR entstand. Der entgegenkommende Sattelzug setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung an Fenster

Durch die Stadt Witzenhausen wurde angezeigt, dass ein Fenster des Rathauses durch Unbekannte beschädigt wurde. Der Spurenlage nach ist nicht auszuschließen, dass mit einer Soft-Air-Waffe auf die Verglasung geschossen wurde, wodurch die äußere Scheibe des Fensters beschädigt wurde. Die Sachbeschädigung wurde am vergangenen Freitag festgestellt. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Unterschlagung/ Diebstahl einer Geldbörse

Angezeigt wurde gestern eine Unterschlagung / Diebstahl einer Geldbörse, die sich am vergangenen Freitag, 17.05.24 in der Mensa der Uni in der Steinstraße in Witzenhausen ereignet haben dürfte. Aufgefallen ist dies erst am gestrigen Dienstag. Bei der Überprüfung des Kontos konnte die Geschädigte dann feststellen, dass bereits am 18.05.24 mit ihrer EC-Karte in Mönchengladbach mehrfach Zigaretten an einem Automaten erworben wurden. Der Versuch unter ihren Personalien einen Telefonvertrag abzuschließen, gelang nicht. Neben den Dokumenten befanden sich noch ca. 40 Euro Bargeld in der Geldbörse. Hinweise: 05542/93040.

