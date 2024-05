Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 23.05.24

Eschwege (ots)

Unfall beim Abbiegen

Um 16:49 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 50-jähriger Eschweger mit einem Linienbus die Hauptstraße in Jestädt und beabsichtigte nach links auf die L 3403 (abknickende Vorfahrt) in Richtung Niederhone zu fahren. Im Einmündungsbereich zur Hauptstraße beabsichtigte zu dieser Zeit eine 63-Jährige aus der Gemeinde Meinhard nach links in Richtung der Straße "Am Kirchrain" abzubiegen. Beim Abbiegen touchierte der 50-Jährige mit dem Linienbus den wartenden Pkw, wodurch ein Sachschaden von ca. 5000 EUR entstand.

Wildunfälle

Um 05:21 Uhr befuhr heute früh ein 57-Jähriger aus Wanfried mit einem Pkw die B 249, als es in der Gemarkung von Frieda zu einem Zusammenstoß mit einem Reh kam. Das Reh überlebte den Aufprall nicht; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich heute früh auf der L 3424 zwischen Eschwege und Langenhain. Um 04:45 kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw eines 54-Jährigen aus der Gemeinde Ringgau und einem Reh. Das Reh verendete an der Unfallstelle; am Pkw entstand geringer Sachschaden von ca. 200 EUR.

Versuchter Einbruch

In der vergangenen Nacht versuchten Unbekannte in ein Blumengeschäft in der Straße "Am Haintor" in Bad Sooden-Allendorf einzubrechen. Der oder die Täter versuchten die verglaste Eingangstür des Geschäftes zu zerstören, die dadurch beschädigt wurden. Ein Eindringen in das Geschäft fand nicht statt. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 23:40 Uhr befuhr gestern Abend ein 20-Jähriger aus Sontra mit einem Pkw die K 29 zwischen Rechtebach und Thurnhosbach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das dabei tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Polizei Witzenhausen

Vorfahrt missachtet

Um 14:04 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag ein 61-Jähriger aus Neu-Eichenberg mit einem Pkw von der B 80 auf die B 27 in Richtung Göttingen abzubiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw auf der B 27, der in Richtung Bad Sooden-Allendorf unterwegs war und von einem 54-Jährigen aus Göttingen gefahren wurde. Dieser wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden wird mit ca. 9000 EUR angegeben; beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell