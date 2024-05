POL-ESW: Pressebericht vom 24.05.24

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfall beim Ausparken/ Einparken Um 09:20 Uhr beabsichtigte heute Morgen ein 59-Jähriger aus Eschwege in der Luisenstraße in Eschwege in Höhe des Gesundheitsamtes mit seinem Pkw auszuparken. Dabei fuhr der Fahrer gegen einen geparkten VW Passat, wodurch geringer Sachschaden von ca. 200 EUR entstand. Beim Einfahren in eine Parklücke im "Alter Steinweg" in Eschwege streifte heute Morgen eine 65-jährige Eschwegerin mit ihrem Pkw einen dort ...

