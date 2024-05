Polizei Gütersloh

POL-GT: Flucht vor der Polizei endet in Sackgasse - Auto gestohlen, Haftbefehl

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Nach einer häuslichen Auseinandersetzung, entwendete ein 29-jähriger Mann am Samstagabend (18.05.) einen 1er BMW am Amtenbrinksweg. Am Montagmittag fiel er (20.05.) Polizeibeamten an der Carl-Bertelsmann Straße auf. Er sollte daraufhin angehalten werden. Während seiner weiteren Fahrt über den Stadtring in Richtung Verler Straße missachtete er die Anhaltezeichen der Polizei, fuhr teilweise auf die Gegenfahrbahn und über rote Ampeln. Mehrere Autofahrer mussten abbremsen und ausweichen, um Unfälle zu vermeiden. Er war mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als er im weiteren Verlauf von der Verler Straße in den Hüttenbrink abbog. In der Helmholzstraße endete letztendlich seine Fahrt, da er in eine Sackgasse hineingefahren war.

Durch die Polizisten wurde der 29-Jährige fixiert. Er gab spontan an, unter Drogen zu stehen. Er war aggressiv und schrie laut.

Im weiteren Verlauf wurde dem Mann Blut abgenommen. Der BMW wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund der gefährlichen Fahrt eingeleitet. Zudem wird gegen ihn wegen des gestohlenen Pkws ermittelt. Da gegen ihn ein Haftbefehl bestand, wurde er festgenommen.

