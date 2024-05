Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizeieinsatz in Herzebrock-Clarholz - Zeugen für Schlägerei auf Fest gesucht

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Am frühen Montagmorgen ((20.05., 01.20 Uhr) wurde die Polizei über eine Schlägerei am Rande eines Festes an der Sprockenbrinkstraße informiert. Die Beamten trafen auf einen verletzten 30-jährigen Mann aus Hilter a.T.W.. Zeugen gaben an, dass es zwischen ihm und den Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Anschließend kam es zu einer Schlägerei, bei welcher der 30-Jährige leichte Verletzung erlitt. Ein weiterer Mann, ein 28-Jähriger aus Sassenberg, versuchte eigenen Angaben nach einzugreifen. Ihm soll daraufhin gedroht worden sein. Die Besucher waren teilweise alkoholisiert. In der Nacht wurden unter anderem Vorwürfe erhoben, es wären Quarzhandschuhe eingesetzt worden. Diese konnten nicht aufgefunden werden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Hinweise und der Auseinandersetzung geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

