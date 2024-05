Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Großer Andrang beim Tanz in den Mai

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Alpen (ots)

Alle zwei Jahre lädt die Einheit Alpen die feierfreudigen Bürgerinnen und Bürger zum Tanz in den Mai ins Feuerwehr-Gerätehaus ein. Zuletzt veranstalteten die Einsatzkräfte die traditionelle Party im Jahr 2018. In den Jahren 2020 und auch 2022 zwang uns die Coronapandemie zu einer Pause. In diesem Jahr konnte die langjährige Tradition erstmals im neuen Domizil in der Von-Dornik-Straße wiederbelebt werden.

Mit viel Herzblut haben die Kameradinnen und Kameraden die Veranstaltung vorbereitet. Alles war neu: Die Theke wurde durch zwei Bierwagen ersetzt, ein Bauzaun wurde rund um das Veranstaltungsgelände aufgestellt, die Cocktailbar wurde komplett neu gestaltet und auch der Essenswagen war ein anderer. Wir waren uns ziemlich sicher, dass die Veranstaltung gut ankommen würde und bereiteten uns auf den Ansturm vor.

Aber womit wir nicht gerechnet hatten: Mit einem so großen Ansturm. Wir sind dankbar und überwältigt, wie viele bekannte und unbekannte Gesichter unserer Einladung gefolgt sind. Ihr habt das Gerätehaus in eine Partylocation verwandelt und bis spät in die Nacht getanzt. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei euch bedanken. Danke für euer Kommen und Danke für das friedliche Fest. Wir lassen das Ganze nun Revue passieren und sehen uns am 08. Juni an gleicher Stelle wieder, dann findet der Blaulichttag anlässlich der 950-Jahr-Feier der Gemeinde Alpen statt. Und übernächstes Jahr wieder zum Tanz in den Mai, versprochen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell