FW Alpen: Maikonzert und 75. Vereinsjubiläum des Spielmannszuges bei der Einheit Menzelen

Alpen (ots)

Zum wiederholten Male unterstützt die Einheit Menzelen den Spielmannszug Menzelenerheide bei der Ausrichtung des jährliche Maikonzertes der örtlichen Musikzüge. Im Anschluss an das am 01. Mai um 11:00Uhr beginnende Maikonzert feiert der Spielmannszug außerdem ab 14:00Uhr sein 75. Vereinsjubiläum. Hierzu werden Gastvereine und entsprechende Auftritte erwartet. Für das leibliche Wohl ist mit Grill- und Kuchenstand sowie einem Getränkeausschank bestens gesorgt. Für die kleinen Besucher locken zwei Hüpfburgen und der Blick in das eine oder andere Feuerwehrfahrzeug. Besonders freuen sich die Verantwortlichen über den Auftritt von Anne Mosters zum Beginn des Vereinsjubiläums. Die Menzelenerin wurde im vergangenen Jahr durch ihre Auftritte bei "The Voice of Germany" bekannt. Die Einheit Menzelen und der Spielmannszug Menzelenerheide freuen sich über euren Besuch am Gerätehaus in Menzelen.

