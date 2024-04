Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Pkw und Carport brennen mitten in der Nacht

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B2

Meldebild: PKW-/Motorradbrand

Datum: 19.04.2024

Uhrzeit: 02:19 Uhr

Einsatzort: Rheinberger Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen, Einheit Veen

Mitten in der Nacht schrillten die Funkmelder mit dem Stichwort "Brand 2, PKW-Brand" für die Einheiten aus Alpen und Veen. Auf der Rheinberger Straße in Alpen brannte in einem Hinterhof ein Pkw unter einem Carport. Nach Absicherung der Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr wurde die Brandbekämpfung mittels C-Rohren durchgeführt. Dabei setzten die Trupps mittels umluftunabhängigem Atemschutz auch Löschschaum ein. Nach der abschließenden Kontrolle mit der Wärmebildkamera fuhren die Einheiten wieder zurück zur ihren Standorten.

