POL-MK: Zaunpfosten gelockert und aus Erde gezogen

Altena (ots) - Ein Roller der Marke KSR wurde über das Wochenende an der Mozartstraße entwendet. Eine Zeugin fand den beschädigten Roller am Montagmorgen in der Waldstraße auf und informierte die Polizei. Möglicherweise beschädigte der unbekannte Täter mit dem Roller zuvor am Breitenhagener Weg noch einen parkenden Ford Fiesta, bevor er ihn an der Waldstraße liegen ließ. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls ...

