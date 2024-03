POL-MK: Ungebetene Gäste

Herscheid (ots) - Durch unbekannte Täter wurde ein Rucksack mit diversen Gegenständen aus einem Auto gestohlen. Das Fahrzeug stand am Montag von 15-19:30 Uhr an der Straße "Grünewald" geparkt. Die Täter schlugen die Beifahrerscheibe ein und verursachten Sachschaden. Die Polizei rät, Wertsachen oder auch Taschen nicht sichtbar im Auto zu hinterlassen. Bei Hinweisen nimmt die Polizei Plettenberg diese gerne unter 02391 91990 entgegen. (lubo) Rückfragen bitte an: ...

