POL-MG: Weihnachtsbäume gestohlen - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots) - Einbrecher haben sich in der Nacht zu Dienstag, 12. Dezember, gewaltsam Zugang zu einer Praxis an der Mülgaustraße verschafft. Nach bisherigem Ermittlungsstand zerschlugen die Täter eine Fensterscheibe und gelangten so vermutlich in die Innenräume. Ob sie etwas entwendet haben, steht bisher noch nicht fest. (jl) Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei Mönchengladbach Pressestelle ...

