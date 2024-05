POL-NMS: 240527-2-pdnms: Noer: Autofahrerin nach gefährlicher Fahrt kontrolliert

Neumünster (ots) - Nach mehreren Diebstählen und Einbrüchen in den letzten Wochen wurde in der Nacht zu Mittwoch (22.05.24) ein Mann in Neumünster festgenommen. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Dienstagabend gegen 23:35 Uhr beobachtete eine Zeugin in der Straße Am Gashof, wie zwei Männer sich an einem dort abgestellten Peugeot-Lieferwagen zu ...

mehr