POL-NMS: 240523-2-pdnms: Neumünster: Nach Diebstählen und Einbrüchen in U-Haft

Neumünster (ots)

Nach mehreren Diebstählen und Einbrüchen in den letzten Wochen wurde in der Nacht zu Mittwoch (22.05.24) ein Mann in Neumünster festgenommen. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Dienstagabend gegen 23:35 Uhr beobachtete eine Zeugin in der Straße Am Gashof, wie zwei Männer sich an einem dort abgestellten Peugeot-Lieferwagen zu schaffen machten. Insgesamt drei Streifenwagen des 1. Polizeireviers fuhren in Richtung Tatort. Aufgrund der Beschreibung der Zeugin konnten die beiden Täter in der Gasstraße festgestellt und nach kurzer Flucht festgenommen werden. Hierbei handelte es sich um einen 37-jährigen und einen 29-jährigen Mann, beide aus Neumünster.

Einer der beiden hatte auf der Flucht noch einen gestohlenen Werkzeugkoffer fallen gelassen. Die Beamten konnten feststellen, dass der Werkzeugkoffer aus einem in der Nähe abstellten LKW stammte.

Der 29-jährige Beschuldigte stand nach eigenen Angaben unter Drogeneinfluss. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde er wieder entlassen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel wurde der 37-jährige Mann festgenommen und am Donnerstag beim Amtsgericht Neumünster vorgeführt. Der dortige Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Nach Erkenntnissen der Kripo Neumünster ist der Mann für mindestens neun Ladendiebstähle und Einbrüche verantwortlich, die sich seit April in Neumünster ereignet haben. Die Ermittlungen, ob der Mann noch weitere Taten begangen haben könnte, dauern an.

Kai Kröger

