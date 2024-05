Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240523-1-pdnms: Bordesholm: Einbrecher festgenommen

Bordesholm (ots)

Bereits in der Nacht zu Mittwoch (22.05.24) kam es in Bordesholm zu drei Einbrüchen in Geschäfte. Die Polizei konnte den Täter festnehmen.

Um 03:40 Uhr teilte der Wirt eines Restaurants in Alt-Bordesholm über Notruf mit, dass er einen Einbruch festgestellt habe. Der Täter befinde sich noch im Gebäude. Von der Einsatzleitstelle wurden daraufhin mehrere Streifenbesatzungen aus Bordesholm und Neumünster zum Tatort entsandt, die den Täter nicht ansprechbar im Garten liegend auffanden. Er führte Einbruchswerkzeug und eine in der Gaststätte gestohlene Flasche mit sich.

Der 17-jährige Hamburger wurde nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort in ein Neumünsteraner Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Nach eigenen Angaben hatte er vermutlich ein Medikament überdosiert.

Im Laufe des Vormittags wurden noch ein versuchter Einbruch in eine Apotheke in der Holstenstraße sowie ein vollendeter Einbruch in einen Imbiss in der Bahnhofstraße bei der Polizei angezeigt. Auch diese beiden Taten werden dem 17-jährigen aus Hamburg zugerechnet.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Jugendliche nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Kai Kröger

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell