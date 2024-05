Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 27.05.24

Polizei Eschwege

Gegen geparktes Auto gefahren

Um 07:18 Uhr befuhr am gestrigen Sonntagmorgen ein 62-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit einem Abschlepp-Lkw die Straße "Am Haintor" in Bad Sooden-Allendorf. Beim beabsichtigten Abbiegen in die Westerburg Straße musste er aufgrund der engen Fahrbahnbreite mehrfach rangieren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem dort geparkten Pkw Tiguan, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

Diebstahl eines Linienbusses

Um kurz vor 17:00 Uhr wird am gestrigen Nachmittag durch mehrere Verkehrsteilnehmer gemeldet, dass in der "Alten Neueroder Straße" in Grebendorf ein Linienbus am Fahrbahnrand stehen würde und sich dort augenscheinlich festgefahren hat. Auffällig war zudem, dass keine amtlichen Kennzeichen an dem Bus angebracht waren. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben dann, dass der Bus am Sonntagnachmittag (15:00 Uhr) von dem Gelände des Betriebshofes in der Fuldaer Straße in Eschwege entwendet wurde. Der Linienbus wurde mit Originalschlüsseln gefahren, die zuvor aus dem Firmengebäude entwendet wurde. Wie der Täter an die Schlüssel gelangen konnte bedarf noch weiterer Ermittlungen. Hinweise: 05651/9250.

Brand

Um 00:22 Uhr rückten die Feuerwehr und weitere Rettungsgeräte in den "Westring" in Eschwege aus, nachdem dort anfangs ein Wohnungsbrand in der dortigen Notunterkunft gemeldet wurde. Am Ereignisort wurde dann festgestellt, dass es im Flurbereich der Unterkunft zu einem Brand eines Müllsackes gekommen war, der den Rauchmelder auslöste. Durch das Feuer selbst wurde eine Tür beschädigt. Der Bewohner des dahinterliegenden Zimmers blieb unverletzt. Der Sachschaden wird mit ca. 100 EUR angegeben. Gegen die beiden anderen Bewohner, eine 59- und ein 62-Jähriger, wird wegen Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Beide waren alkoholisiert. Trotz des Verdachts auf eine leichte Rauchgasvergiftung wurde eine ärztliche Untersuchung durch die beiden abgelehnt. Hinweise: 05651/9250.

Körperverletzung - häusliche Gewalt

Um 17:00 Uhr wurde am gestrigen Nachmittag die Polizei alarmiert, nachdem es in Eschwege zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ehemaligen Lebenspartnern kam. Zur Tatzeit suchte ein 27-Jähriger aus Wanfried seine ehemalige Lebensgefährtin in Eschwege auf. Hintergrund sind die seit längerem andauernden Streitigkeiten bezüglich der gemeinsamen Kinder. Im Zuge des Streites trat der 27-Jährige die Wohnungstür ein, wodurch ein Teil der Türzarge abbrach und gegen den Kopf der minderjährigen Tochter flog, die dadurch leicht verletzt wurde. Weiterhin schlug der 27-Jährige auf die Geschädigt ein, unter anderem schlug er auch ihren Kopf gegen die Haustür, so dass sie später im Krankenhaus ambulant behandelt werden musste. In dem Handgemenge wurde auch der minderjährige Sohn (Kleinkind) durch einen Sturz am Kopf verletzt und zur weiteren Untersuchung / Abklärung in eine Kinderklinik gebracht. Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen; eine Wegweisungsverfügung wurde ihm ausgehändigt.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 23:15 Uhr befuhr gestern Abend ein 42-Jähriger aus Huthweide mit einem Pkw die B 7 zwischen Datterode und Röhrda. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Unfall nicht überlebte. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

alkoholisiert Unfall verursacht

Um 07:16 Uhr befuhr heute Morgen ein 30-Jähriger aus Großalmerode mit seinem PKW die Friedensstraße in Großalmerode. Er beabsichtigte nach rechts auf die Kasseler Straße (B 451) abzubiegen. Ein 83-jähriger aus Großalmerode befuhr zu dieser Zeit mit seinem Pkw die Kasseler Straße stadtauswärts. In Höhe des Einmündungsbereiches kollidierten beide Fahrzeuge, da der 30-Jährige beim Abbiegen einen zu weiten Bogen fuhr und dadurch auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei wurde die komplette linke Fahrzeugseite des Pkws des 83-Jährigen sowie die vordere linke Front des anderen Pkws beschädigt. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der 30-Jährige vom Unfallort. Aufgrund der starken Kollision konnte jedoch das Kennzeichen des Verursachers am Unfallort aufgefunden werden. Dieser meldete sich dann selbst bei der Polizei, um einen Unfall zu melden. Die Beamten suchten den Unfallverursacher dann auf; dabei stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,7 Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde. An beiden Autos entstand Sachschaden von ca. 35.000 EUR.

Einbruch in Getränkemarkt

Um 11:01 Uhr wurde am gestrigen Sonntagvormittag der Alarm im Getränkemarkt in der Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau ausgelöst. Am Tatort wurde festgestellt, dass unbekannte Täter eine Scheibe rechts des Markteingangs mit einem Stein eingeworfen hatte. Nachdem der Täter sich so in das Gebäude Zugang verschafft hatte, warf er mit einem weiteren Stein die Verglasung der automatischen Schiebetür zum Verkaufsraum ein. Dort wurden dann eine noch unbekannte Menge an "Elfa-Akkuträgern" sogenannten "Vapes" (E-Zigaretten) entwendet. Zu weiteren Diebstählen kam es nicht. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 10.000 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Sachbeschädigung

Zwischen dem 24.05.24, 15:00 Uhr und dem 26.05.24, 08:25 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt in das Gebäude "Schloss Lenoir" in Fürstenhagen. Dadurch wurde ein Fenster des ehemaligen Waisenhauses beschädigt. Im ersten und auch im vierten Stockwerk wurden durch den oder die Täter Feuerlöscher und Wandhydranten aus der Wand gerissen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Körperverletzung - häusliche Gewalt

Um 02:04 Uhr wurde vergangene Nacht in Hessisch Lichtenau eine Körperverletzung im häuslichen Bereich gemeldet. Ein 37-Jähriger aus Hessisch Lichtenau schlug seine Lebensgefährtin nach verbalem Streit mit einem Glas gegen den Kopf. Das Glas zerbrach dabei und führte der Geschädigten mehrere kleinere Schnittwunden im Gesicht zu. Nachdem er kurz das Haus verlassen hatte, kehrte der 37-Jährige zurück und schlug den Kopf der Geschädigten gegen einen metallenen Türrahmen, wodurch diese ein größeres Hämatom erlitt. Bei der Tat stand er 37-Jährige unter Alkoholeinfluss und hatte sich bereits vor Eintreffen der Polizei entfernt. Eine Fahndung nach ihm verlief in der Nacht negativ. Die Geschädigte wurde mit dem Rettungswagen zur Behandlung in das Krankenhaus gebracht.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

