POL-ESW: Pressebericht vom 28.05.24

Gegen geparktes Auto gefahren

Um 12:59 Uhr befuhr gestern Mittag eine 22-Jährige aus dem Südeichsfeld mit ihrem Pkw die Schillerstraße in Eschwege in Richtung der Lessingstraße. Aufgrund von Gegenverkehr beabsichtigte sie mit ihrem Auto in eine Parklücke einzufahren, touchierte dabei aber einen dort geparkten Pkw, wodurch ein Sachschaden von ca. 4000 EUR entstand.

Gegen Leitplanke gefahren

Um 15:45 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 53-Jähriger aus Eisenach mit einem Linienbus die L 3244 zwischen Wanfried und Heldra. Aufgrund eines vorausgegangenen Unfalls musste der Fahrer mit dem Bus zur Seite fahren, um ausreichend Platz für die alarmierten Rettungsgeräte zu schaffen. Beim Rangieren streifte der Bus dann die Leitplanke, wodurch ein Sachschaden von ca. 650 EUR entstand.

Mit Fahrrad gestürzt

Um 21:30 Uhr befuhr gestern Abend ein 64-Jähriger aus Eschwege mit einem Fahrrad die Straße "Alter Steinweg" in Eschwege. Auf dem nassen Kopfsteinpflaster kam er im Einmündungsbereich zur Mittelgasse mit dem Rad zu Fall, wodurch er sich am Kopf verletzte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,6 Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der 64-Jährige bestritt gefahren zu sein und das Fahrrad geschoben zu haben. Hinweise: 05651/9250.

Versuch die Waffe zu entreißen endet in der Psychiatrie

Um 21:34 Uhr wurde gestern Abend die Polizei alarmiert, nachdem es in der Leipziger Straße in Bad Sooden-Allendorf zu einem Einsatz der Feuerwehr kam. Grund war ein ausgelöster Rauchmelder. In der Wohnung kam es aber zu keinem Brand (evtl. Zigarettenqualm als Ursache), jedoch war die 26-Jährige Bewohnerin augenscheinlich in einer schlechten psychischen Verfassung. Bei Eintreffen der Polizeistreife kam die 26-Jährige dann auf die Polizeibeamten zu und gab nun an, sich ausgesperrt zu haben. Als einer der Polizeibeamten sich zur Tür begab, trat die 26-Jährige an diesen heran und versuchte ihm die Schusswaffe aus dem Holster zu entreißen. Durch den zweiten Beamten wurde sie daraufhin weggestoßen und anschließend gefesselt. Mit einem angeforderten Rettungswagen wurde die 26-Jährige daraufhin in das ZPP nach Eschwege gebracht.

Polizei Sontra

Unfall beim Wenden

Um 19:19 Uhr befuhr gestern Abend ein 67-Jähriger polnischer Staatsangehöriger mit einer Sattelzugmaschine die Autobahnabfahrt "Wommen" von der A 4, um auf die B 400 aufzufahren. Der Fahrer hielt dabei Nachschau nach einem Parkplatz, konnte aber keinen erblicken. Daher entschloss er sich direkt wieder zu wenden, um auf die Autobahn zurückzufahren. Dabei streifte er mit dem Sattelzug einen Pkw, der von einer 46-Jährigen aus Kassel gefahren wurde. Sachschaden: ca. 500 EUR.

