Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kind bei Unfall verletzt

Speyer (ots)

Eine 33-Jährige Autofahrerin wollte am 20.08.2023 gegen 17:00 Uhr mit ihrem PKW aus Richtung Binsfeld kommend in die Waldseer Straße einfahren. Hierbei übersah und streifte sie ein Fahrrad mit Kinderanhänger, welches auf der Waldseer Straße in Richtung Otterstadt unterwegs war. Der 31-Jährige Fahrradfahrer stürzte vom Rad und zog sich Schürfwunden zu. Der Fahrradanhänger, in dem ein 2-Jähriges Kind saß, kippte um. Der Junge, der im Fahrradanhänger einen Helm trug, zog sich augenscheinlich keine Verletzungen zu. Zur Sicherheit wurde er für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell