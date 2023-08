Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots)

Am 20.08.2023, fiel einer Streife in den frühen Morgenstunden des 20.08.2023, gegen 06:24 Uhr ein PKW auf, der sehr langsam in Schlangenlinien auf der B9 in Richtung Germersheim fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,90 Promille. Der 42- Jährige Fahrer konnte sich noch erinnern, in einem Club gewesen zu sein, wie er allerdings auf die B9 kam konnte er sich nicht erklären. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

