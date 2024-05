POL-ESW: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 400 - Abschlussmeldung

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Gegen geparktes Auto gefahren Um 12:59 Uhr befuhr gestern Mittag eine 22-Jährige aus dem Südeichsfeld mit ihrem Pkw die Schillerstraße in Eschwege in Richtung der Lessingstraße. Aufgrund von Gegenverkehr beabsichtigte sie mit ihrem Auto in eine Parklücke einzufahren, touchierte dabei aber einen dort geparkten Pkw, wodurch ein Sachschaden von ca. 4000 EUR entstand. Gegen Leitplanke ...

