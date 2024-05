Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 29.05.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Vorfahrt missachtet

Um 16:00 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag in Reichensachsen eine 58-Jährige aus Sontra vom Parkplatz des dortigen Aldi-Marktes auf die Landstraße einzufahren. Dabei übersah sie den aus Richtung Eschwege kommenden Pkw einer 22-Jährigen aus Sontra, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit Sachschaden kam.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 05:10 Uhr befuhr heute früh ein 42-Jähriger aus Nentershausen mit einem Pkw die L 3459 zwischen Stadthosbach und Kirchhosbach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Rehbock,der bei dem Aufprall tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall

Um 15:01 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 33-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem Pkw die B 487, von der Spangenberger Straße kommend in Richtung Retterode in Hessisch Lichtenau. Als ein vorausfahrendes Fahrzeug abbremsen musste, bemerkte dies der 33-Jährige zu spät, wodurch es zum Auffahrunfall kam. An beiden beteiligten Autos entstand Sachschaden.

Polizei Witzenhausen

Trickdiebstahl, Geldbörse entwendet

Um 12:45 Uhr hielt sich gestern Mittag eine 78-Jährige aus Hann. Münden im Lidl-Markt im Laubenweg in Witzenhausen auf. Während ihres Einkaufs bemerkte sie zwei Männer hinter sich. Einer der beiden Männer rempelte sie kurz darauf gegen die linke Körperseite an. Ihre Geldbörse befand sich zu diesem Zeitpunkt in der linken Jackentasche. Das ihr die Geldbörse in diesem Moment gestohlen wurde, bemerkte die Geschädigte erst an der Kasse, als sie bezahlen wollte. In der Geldbörse befanden sich neben 50 EUR Bargeld noch diverse Dokumente.

Beschreibung der beiden Tatverdächtigen: beide von großer Gestalt, einer schlank, der andere kräftig mit Glatze; beide trugen jeweils ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell