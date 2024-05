Polizei Eschwege

POL-ESW: Pkw-Diebstähle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Zwischen dem 29.05.24, 21:00 Uhr und dem 30.05.24, 09:30 Uhr wurde in der Rotenburger Straße in Eschwege ein weißer BMW 320d entwendet. Das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen "ESW-TC 16" war auf dem Privatgrundstück abgestellt und verfügt über das sogenannte "Keyless Go System". Der Schaden wird mit ca. 25.000 EUR angegeben. Hinweise an die Kripo unter Tel.: 05651/9250.

weiterer Pkw entwendet

In der Nacht zum 30.05.24 ereignete sich ein weiterer Pkw-Diebstahl in Eschwege, diesmal in der Kurt-Holzapfel-Straße, wo ein weißer Audi Q 5 mit dem amtlichen Kennzeichen "ESW-NU 221" durch Unbekannte entwendet wurde. Der Schaden wird in diesem Fall mit ca. 35.000 EUR angegeben.

Fahndung erfolgreich

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nach den beiden gestohlenen Fahrzeugen wurde am gestrigen Donnerstagmorgen, um 07:30 Uhr, nahe Cottbus ein Audi Q5 durch die dortige Polizei festgestellt und kontrolliert. An dem Audi waren "Görlitzer-Kennzeichen" angebracht; jedoch wurde bei der weiteren Überprüfung des Fahrzeuges festgestellt, dass es sich um den in der Nacht entwendeten Audi Q 5 aus Eschwege handelte. Der Fahrer wurde durch die örtlich zuständige Polizei festgenommen, diesbezüglich dauern die Ermittlungen noch an.

