Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Diebe stehlen hochwertiges Werkzeug von Güstrower Baustelle

Güstrow (ots)

Über das verlängerte Wochenende kam es auf einer Baustelle in Güstrow zu einem Diebstahl mehrerer hochwertiger Werkzeuge. Bislang unbekannte Täter verschafften sich demnach in der Zeit vom 08.05.2024 14:30 Uhr bis zum 13.05.2024 06:30 Uhr, auf einer Baustelle "Am Augraben" in Güstrow gewaltsam Zutritt zu mehreren Baucontainern sowie Baustellenfahrzeugen und entwendeten daraus diverse Werkzeuge. Der Stehlschaden beläuft sich auf etwa 20.000EUR. Zudem wird der entstandene Sachschaden auf etwa 3.000EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei Güstrow übernahm vor Ort die Spurensicherung und Tatortarbeit. Des Weiteren führt sie nun die Ermittlungen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

