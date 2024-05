Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Verkehrsunfall im Landkreis NWM - 69-Jährige verstirbt in Folge eines medizinischen Notfalls

Testorf-Steinfort/ Ortsteil Schönhof (ots)

Gegen 11:01 Uhr ereignete sich auf der Dorfstraße in Testorf-Steinfort im Landkreis NWM ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Verkehrsunfallermittlungen befuhr die 69-jährige, ortsansässige Fahrzeugführerin die Ortsdurchfahrt, um im Weiteren auf ihr Grundstück abzubiegen. Aus zunächst ungeklärter Ursache kam die Geschädigte hierbei jedoch von der Fahrbahn ab.

Am Fahrzeug entstand hierdurch ein geringer Sachschaden von circa 800 Euro. Die Fahrzeugführerin war mit Eintreffen der Rettungskräfte äußerlich unverletzt, befand sich dennoch in einem medizinisch lebensbedrohlichen Zustand, weshalb die Deutsche vor Ort zunächst reanimiert wurde und letztlich doch auf der Fahrt in das ortsnahe Klinikum Wismar verstarb.

Ein Sachverständiger der DEKRA sowie der Kriminaldauerdienst kamen vor Ort zum Einsatz.

Nach jetzigem Stand der Verkehrsunfallermittlung kann nicht ausgeschlossen werden, dass der vorliegende medizinische Notfall ursächlich für das Verkehrsunfallgeschehen gewesen ist. Die hierzu weiterführenden Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei übernommen.

