POL-GÜ: Schneller Fahndungserfolg nach Totalentwendung in Pastow - Fahrzeugdieb nach 2,5 Stunden in Brandenburg gestellt

Güstrow/ Sanitz (ots) - Am Freitag, den 03.05.2024, kam es zu zwei angezeigten Fällen von Diebstählen aus Wohnungen in Graal-Müritz. Bei dem ersten Fall drang ein bislang unbekannter, männlicher Täter gegen 11:20 Uhr in der Kurstraße über eine offene Wohnungstür in ein Haus ein, entwendete dort abgelegte Geldbörsen und verließ den Tatort im Anschluss mit einem Fahrrad. Die Geschädigte, eine 43-jährige ...

