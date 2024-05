Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Motorradfahrer verletzt sich schwer nach Zusammenstoß mit einem Reh

Güstrow/ Dummerstorf (ots)

Am Montagabend gegen 18:15 Uhr ereignete sich auf der L191 bei Dummerstorf ein Wildunfall, bei dem ein 46-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 46-Jährige befuhr zu diesem Zeitpunkt die L191 aus Bandelstorf kommend in Fahrtrichtung Dummerstorf als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn sprang und mit dem Motorrad zusammenstieß. Im weiteren Verlauf streifte der Motorradfahrer einen Baum und stürzte in der Folge auf die Fahrbahn. Durch den Sturz erlitt der 46-Jährige schwere Verletzungen am Kopf sowie im Bereich des Rückens und musste nach der Erstversorgung in die Südstadtklinik nach Rostock verbracht werden. Das Motorrad war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000EUR. Das Reh verendete noch an der Unfallstelle. Während der Rettungsmaßnahmen und Verkehrsunfallaufnahme musste die L191 kurzzeitig voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell