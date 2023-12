Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wimsheim - Trickbetrüger mit Haftbefehl gesucht

Wimsheim (ots)

Ein 86-Jähriger ist am Dienstag, gegen 14:20 Uhr, Opfer eines Trickdiebstahls auf einem Supermarktparkplatz in der Tiefenbronner Straße in Wimsheim geworden. Der Geschädigte befand sich gerade an seinem Fahrzeug, als er von einem 46-jährigen Mann gebeten wurde, ihm ein Ein-Euro-Stück in Cent-Münzen zu wechseln. Während des Wechselvorgangs gelang es dem 46-jährigen Mann, die am Handgelenk befindliche Armbanduhr des 86-Jährigen zu öffnen und an sich zu nehmen. Der Senior bemerkte sofort den Diebstahl und rief laut nach Hilfe, woraufhin der 46-Jährige die Tiefenbronner Straße davonrannte. Ein Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam und verfolgte den Dieb. Dieser entledigte sich während seiner Flucht von mehreren Geldscheinen, welche er auf seiner Flucht nach hinten in die Luft schmiss. Bei dem Versuch, einem entgegenkommenden Zeugen, welcher ihm den Fluchtweg versperrte, auszuweichen, kam der 46-Jährige zu Fall und konnten bis zum Eintreffen der Polizei durch die beiden Zeugen festgehalten werden. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen ergaben sich Verdachtsmomente, wonach der Ausweis des 46 Jahre alten Mannes gefälscht ist. Zudem stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen ihn besteht, weshalb er schließlich festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Der Verdächtige muss sich nun wegen Trickdiebstahls und Urkundenfälschung verantworten.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell