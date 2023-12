POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Polizeiposten vorübergehend nicht besetzt

Ötisheim (ots) - In eine Wohnung eingedrungen ist ein Einbrecherpärchen am Dienstagmittag in Ötisheim. Die beiden Täter hebelten gegen 12:30 Uhr eine Türe auf und verschafften sich so Zutritt in die in einem Mehrfamilienhaus in der Alten Mühlacker Straße befindliche Wohnung. Entwendet wurde offenbar nichts. Von den Tätern liegt eine Personenbeschreibung vor. ...

mehr