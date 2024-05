Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Mit Kies beladener LKW kommt von der Straße ab- ein Schwerverletzter in Güstrow

Güstrow (ots)

Am frühen Freitagnachmittag kam es kurz nach 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Glasewitzer Chaussee in Güstrow, Höhe Schnellimbiss im Industriegebiet. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 64-jähriger Deutscher mit einem mit Kies beladenen LKW die L14 aus Glasewitz kommend in Fahrtrichtung Güstrow-Stadtmitte und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab. Dort kollidierte der Fahrzeugführer mit einem Baum und erlitt durch den Aufprall schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Nach der Bergung aus dem LKW wurde der Verletzte für die weitere Behandlung in das KMG Klinikum nach Güstrow verbracht. Die Vollsperrung der L14 dauert aufgrund der Bergungsmaßnahmen aktuell noch an. Der entstandene Sachschaden kann bisher noch nicht abgeschätzt werden.

