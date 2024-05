Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Unbekannte Täter brechen Fahrzeuge auf und stehlen dort abgelegte Taschen

Güstrow/ Bad Doberan (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Diebstahl aus einem PKW auf einem Parkplatz in der Straße Fulgen in Kühlungsborn. Hier schlugen bislang unbekannte Täter in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:10 Uhr die hintere Fensterscheibe eines dort abgestellten Opel ein und entwendeten eine im Fahrzeug abgelegte Tasche. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf etwa 1000EUR.

Ein weiteres Fahrzeug wurde auf einem Parkplatz am Strandweg in Elmenhorst am selben Nachmittag angegriffen. Dort wurde gegen 18:30 Uhr festgestellt, dass unbekannte Täter offenbar die Seitenscheibe der Beifahrerseite eines VW eingeschlagen hatten, um dann eine Tasche aus dem Fahrzeuginneren zu erbeuten. Der Schaden beträgt hier etwa 700EUR.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei nochmals keine Wertgegenstände und Taschen offen in den Fahrzeugen liegen zu lassen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203 - 56224, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

