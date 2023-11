POL-EL: Herzlake - Lkw-Fahrer leicht verletzt

Papenburg (ots) - Am 29. Oktober kam es an einer Schule am Fahnenweg in Papenburg zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten mutmaßlich mit einer Axt mehrere Bäume. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Am selben Wochenende haben bislang unbekannte Täter das Schulgebäude mit Farbe beschmiert. Hierbei wurde ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro verursacht. Ob die beiden ...

