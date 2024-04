POL-GOE: Polizeidirektion Göttingen spricht Verbot der Führung der Dienstgeschäfte gegen Beamten aus

Bad Pyrmont (ots) - Am frühen Morgen des 27. März 2024 wurde ein Geldautomat in der Dr.-Harnier-Straße in Bad Pyrmont von bislang unbekannten Tätern gesprengt. Am Gebäude und Geldautomaten entstand erheblicher Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Die Sprengung wurde um 02:49 Uhr gemeldet. Nach ersten Informationen sollen mindestens zwei Personen anschließend in einem dunklen Pkw geflüchtet sein. Trotz ...

mehr