Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Unbekannte Täter sprengen einen Geldautomaten in Rosdorf

Göttingen (ots)

Am frühen Morgen des 22. Februars 2024 wurde ein Geldautomat in Rosdorf, Lange Straße, von bislang unbekannten Tätern gesprengt. Ob Bargeld erbeutet wurde, ist derzeit noch unklar.

Die Sprengung wurde um 03:36 Uhr gemeldet. Nach ersten Informationen wurden vier Täter beobachtet, die anschließend in einem dunklen Pkw in südliche Richtung flohen. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen der Polizei gelang es den Tätern zu entkommen. Es entstand erheblicher Sachschaden am Gebäude und am Geldautomaten. Es wurden keine Personen verletzt. Die Zentrale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Göttingen hat die Ermittlungen übernommen. Diese dauern an.

Zeuginnen oder Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der örtlich zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück als Zentralstelle zur Bekämpfung von Geldautomatensprengungen wird die Sachleitung übernehmen. Presseanfragen sind daher an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Osnabrück zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell