POL-PDLD: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau

Freckenfeld (ots)

Nachtrag zum Brand in einem Mehrparteienhaus mit einer Toten in Freckenfeld

Nach dem Wohnhausbrand in der Hauptstraße in Freckenfeld am Sonntag, den 24.03.2024, bei dem eine 71-jährige Bewohnerin nur noch tot geborgen werden konnte, wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landau ein Gutachter zur Klärung der Brandursache eingesetzt. Eine Obduktion des Leichnams soll Aufschluss über die genaue Todesursache bringen.

