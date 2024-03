Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken mit dem Pkw auf der Autobahn unterwegs

A65/Landau (ots)

Am Samstag, 23.03.2024 gegen 20:00 Uhr wurde der Polizei Edenkoben ein schlangenlinienfahrender französischer Pkw auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe in Höhe der AS Landau-Nord gemeldet. Im Rahmen der Fahndung konnte der Pkw durch die Polizei angehalten und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle des 41 -jährigen Fahrers schlug den Beamten starker Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Der Test ergab 2,43 Promille. Als Folge wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, Fahrzeugschlüssel und Führerschein sichergestellt. Da der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zudem eine Sicherheitsleistung einbehalten. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

