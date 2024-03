Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 2 Fahrer unter BTM-Einfluss aus dem Verkehr gezogen!

Maikammer/Edenkoben (ots)

Am Freitag, 22.03.2024 gegen 23:10 Uhr wurde ein 30-jähriger Pkw-Führer aus dem Kreis SÜW in Maikammer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund drogentypischer Auffälligkeiten wurde ihm im Anschluss an die Kontrolle auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. In Edenkoben wurde am Samstag, 23.03.2024 gegen 12:00 Uhr ein weiterer Pkw-Führer aus dem Kreis SÜW kontrolliert. Dieser räumte während der Kontrolle ein, zuvor einen Joint geraucht zu haben. Der durchgeführte Urintest bestätigte die Angaben des Fahrers. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Fahrzeugschlüssel beider Fahrer wurden sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt. Beide Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens unter BTM-Einfluss.

