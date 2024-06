POL-ESW: Beim Einbiegen Pkw übersehen; Schaden 13.000 Euro

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Diebstahl von Portemonnaie; Polizei sucht Zeugen Am Montag hat eine 55-jährige Frau aus Eschwege einen Diebstahl zur Anzeige gebracht, der sich bereits vergangene Woche Mittwoch ereignet hat. Demnach wurde der Dame in dem Bekleidungsgeschäft "Ernstings Family" in der Herrengasse in Eschwege unbemerkt das Portemonnaie mit diversen Scheckkarten und Ausweisdokumenten aus der Tasche geklaut. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.00 Uhr. Hinweise ...

