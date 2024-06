Polizei Eschwege

POL-ESW: Vermehrt Diebstähle hochwertiger Audi- und BMW-Fahrzeuge im Werra-Meißner-Kreis

Eschwege (ots)

In den letzten acht bis zehn Wochen ist im Werra-Meißner-Kreis ein signifikanter Anstieg von Kfz-Diebstählen festzustellen. Bisher wurden insgesamt zehn hochwertige Audi- oder BMW-Fahrzeuge - meist zur Nachtzeit - entwendet.

Die Tatbegehungsweise ist vermutlich in allen Fällen wie folgt: Die Täter überwinden die technischen Diebstahlsvorrichtungen mittels Funkwellenverlängerer. Das Funksignal der oftmals im Flur nahe der Haustür deponierten Fahrzeugschlüssel wird mit einem technischen Gegenstand verlängert und an das in der Nähe geparkte Fahrzeug übertragen. So wird dem Verschlusssystem des Fahrzeugs vorgetäuscht, der Schlüssel befinde sich in der Nähe. Das Fahrzeug lässt sich öffnen und starten und kann bis zum nächsten Abschalten des Motors bewegt werden.

Die Fahrzeuge werden schnellstmöglich ins Ausland verbracht und ihre Herkunft verschleiert.

Tatorte waren bisher die Kreisstadt Eschwege, aber auch die umliegenden Städte und Gemeinden inkl. der Stadt- bzw. Ortsteile im hiesigen Landkreis.

Besitzer solcher oder vergleichbarer hochwertiger Fahrzeuge, aber natürlich auch alle andere Besitzer von Fahrzeugen mit der sogenannten Keyless-Go-Technik, werden eindringlich gebeten, ihre Fahrzeuge möglichst gesichert, ggfs. in Garagen, abzustellen und immer vollständig zu verschließen. Alle Fahrzeugschlüssel sollten im Inneren des Hauses soweit wie möglich vom Fahrzeug entfernt aufbewahrt werden. Dringend empfohlen werden Schlüsselkästen oder Aufbewahrungsetuis, die über eine strahlenabschirmende Außenhülle verfügen (nach dem Prinzip des faradayschen Käfigs), sodass der Schlüssel aus diesem Etui heraus keine Signale an das Fahrzeug senden kann.

Pressestelle Polizeidirektion Werra-Meißner, PHK Loll

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell