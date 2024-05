Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrüche in Mehrfamilienhaus: Täter haben es auf gleich zwei Wohnungen abgesehen

Bremerhaven (ots)

Weil sich derzeit noch unbekannte Täter an gleich zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in Bremerhaven-Lehe zu schaffen machten, alarmierten am gestrigen Montagnachmittag, 27. Mai, Mieter die Polizei.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter in der Nacht zu gestern zunächst unbefugt Zutritt zu dem Haus an der Bütteler Straße, Ecke Hökerstraße. Hier drangen sie zunächst in die Erdgeschosswohnung einer Seniorin ein und stahlen einen Schlüsselbund. Weiteres Diebesgut ist derzeit nicht bekannt.

Auch an der benachbarten Wohnung machten sich die Unbekannten zu schaffen. Hier entdeckte die Wohnungsnehmerin diverse Hebelspuren im Bereich der Wohnungseingangstür, aber auch an ihrem Badezimmerfenster. Ein Betreten der Wohnung gelang den Einbrechern in diesem Fall jedoch offenbar nicht.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Einbruchdiebstahls aufgenommen und bittet Personen, die zur Tatzeit am Tatobjekt oder im Umkreis verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0471/953-3221 zu melden.

