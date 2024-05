POL-NI: Verkehrsunfallflucht an Shell-Tankstelle, Luhden

Nienburg (ots) - (Thi) Am 7.5.2024 zwischen 17 und 17:15 Uhr ereignete sich in Nienburg eine Verkehrsunfallflucht. Eine 29-Jährige aus Nienburg parkte ihren schwarzen Mercedes auf dem Parkplatz des REPO-Marktes An der Stadtgrenze in Nienburg. Als sie nach dem Einkauf zu dem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie Schäden hinten links am Fahrzeug, die zuvor noch nicht dort gewesen waren. Vermutlich hat jemand den Pkw beim Ein- ...

mehr